المحكمة الاتحادية تقرر عدم تأجيل الانتخابات

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، اليوم الأحد، المحكمة ققرت عدم جواز تغيير موعد الانتخابات النيابية.وقال الساموك في بيان صحفي له اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018”.وأضاف “قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018”