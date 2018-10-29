المحور الوطني يطالب بحل الحشد الشعبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في تحالف المحور الوطني، كامل الغريري، الاثنين، 29 تشرين الأول 2018، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحل هيأة الحشد الشعبي لانهاء سطوة الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة حسب تعبيره.وقال الغريري في حديث صحفي له اليوم، ان “وضع البلد بعد تحرير الاراضي من سيطرة تنظيم داعش وانهاء وجوده، اصبح مستقرا تمام، بالتالي نحن لسنا بحاجة الى وجود ميليشيات منفلتة”.واضاف ان “الاجهزة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني مهمتها حفظ الامن، لذا على رئيس الوزراء ان يتخذ قرارا شجاعا لحصر السلاح بيد الدولة وانهاء سطوة الميليشيات عبر حل هيأة الحشد الشعبي”.واقترح الغريري ان “يتم دمج منتسبي الحشد المسجلين بشكل رسمي مع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وانهاء خدمة كبار السن بعد منحهم بعض المستحقات المالية”.واكد ان “حصر السلاح بيد الدولة ومعالجة الانفلات الحاصل في الشارع العراقي يتم من خلال حل الحشد الشعبي”.