المرجعية:رغم إنشغالنا في الاستثمارات والتجارة لكننا نراقب المشهد السياسي !

المرجعية:رغم إنشغالنا في الاستثمارات والتجارة لكننا نراقب المشهد السياسي !
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق – قال ممثل  السيستاني المليادير بعد 2009  المدعو احمد الصافي، الخميس، أن المرجعية العليا “حاضرة وتراقب المشهد”، فيما أشار الى أن “من يتوقع انتهاء الفتنة واهم”.جاء ذلك في كلمة للصافي القاها في مهرجان “فتوى الدفاع المقدس لمشروع الإمام خميني ” ، الذي تقيمه العتبة العباسية، في مدينة كربلاء، بمناسبة ذكرى فتوى “الجهاد الكفائي” التي اطلقها الإيراني السيستاني لمواجهة تنظيم “داعش” في 2014.قال الصافي، إن “المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد”، مضيفا “من يتوقع انتهاء الفتنة فهو واهم ونحتاج الى البصيرة في هذا الموضوع”.وأضاف أن “من أخطر المسائل عندما يقل وعي الناس وتزداد شيطنة من بيده الامر”، مشيرا الى ان “الأمة التي تغلق اذانها ستقع في المستنقع”.وبين ان “العراق مر بفترة صعبة جداً قبل فتوى الجهاد الكفائ”، لافتا الى ان “قرار فتوى الجهاد الكفائي كان قرارا تاريخيا ووطنيا ودينيا، وتوقيته كان موفقا”.واشار الى ان “الواقع العراقي لم يكن يتغير لولا فتوى الجهاد الكفائي”،  لافتا الى ان “الجماهير تفاعلت مع ما نطقت به النجف”.واضاف الصافي، الحمد لله بعد فتوى الجهاد الكفائي أصبحت المرجعية تمتلك اكثر من 90 مشروعا استثماريا داخل وخارج العراق تدر على المرجعية الرشيدة أكثر من 100 مليار دولار سنويا بفضل وجود الحشد ومشروع المقاومة الاسلامية ومدارس الحوزات وعشرات المراقد والتجارة “الاسلامية الشيعية” المتعددة الأوجه في مقدمتها مكاتب المتعة التي تتعامل بالدولار.

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