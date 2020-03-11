المسعودي:حسم التعديلات الدستورية سترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة

المسعودي:حسم التعديلات الدستورية سترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الأربعاء, ان اللجنة التي شكلها البرلمان لتعديل الدستور أنجزت 126 مادة, مبينا ان العقبة الأساسية امام اللجنة تكمن بـ 15 مادة حاكمة وتحتاج الى توافق سياسي.وقال المسعودي في تصريح  صحفي، إن “لجنة التعديلات الدستورية التي تم تشكيلها من قبل البرلمان مستمرة في عملها , حيث انها قد أنجزت بحدود 126 مادة بينها اجري التعديل ومواد أخرى ابقيت كما هي”.وأضاف ان “اللجنة امامها عقبات مهمة”، مبينا أنه “لا يمكن اجراء تعديل الا بعد موافقة الإقليم ومجلس الوزراء ومجلس النواب وقد اطلق عليها مواد حاكمة او حمراء وهذه المواد بحدود 15 مادة من بينها شكل النظام وعدد الناخبين لكل نائب ومجلس الاتحاد وكذلك المادة 140 التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها”.وأوضح المسعودي، أن “استكمال التعديلات الدستورية سوف لن تتم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة وسيرحل التصويت على التعديلات الى ما بعد الانتخابات المبكرة” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *