المطلبي:المالكي سيبقى نائبا لرئيس الجمهورية مدى الحياة!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون , الاحد, أنها تأمل بالحصول على وزارة اخرى عند اكتمال الكابينة الوزارية بعد ان حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, مشيرا إلى ان رئيس الائتلاف نوري المالكي سيحتفظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية لمدى الحياة.وقال القيادي بالائتلاف سعد المطلبي في تصريح صحفي له اليوم، إن “ائتلاف دولة القانون حصل على وزارة واحدة لغاية الان وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأمل بالحصول على وزارة اخرى عند اكتمال الكابينة الوزارية”.واضاف ان “رئيس الائتلاف نوري المالكي سيحتفظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية مدى الحياة بدليل ان المحكمة الاتحادية اعادت النواب الثلاثة الى مناصبهم وهذا له علاقة بتركيبة الدولة”, مبينا ان “الالية في تسمية نواب رئيس الجمهورية يآتي من خلال مقترح من رئيس الجمهورية ويقدم للبرلمان للتصويت”.وكانت مصادر نيابية كشفت اليوم الأحد، عن وجود خلافات حادة داخل البيت السني بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، فيما اشارت إلى أن رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي قرر الاحتفاظ بمقعده النيابي.