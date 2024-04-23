المطلك:الإطار سلب منصب رئاسة البرلمان

المطلك:الإطار سلب منصب رئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك،الثلاثاء، الإطار التنسيقي بالعمل على سلب منصب رئاسة البرلمان.وقال المطلك في حوار متلفز ، ان “الجميع يعرف من هي الكتلة الاحق بمنصب رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان الكتلة صاحبة الأغلبية في داخل المجلس هي من تقوم باختيار الشخصية التي تقود منصب الرئاسة “.واضاف ان “التدخل الخارجي من قبل بعض الدول المجاورة او دول المنطقة في اختيار رئيس البرلمان هذه المرة أصبحت محدودة جدا، مشيرا الى ان منصب رئاسة البرلمان يتخذ من قبل الاغلبية في مجلس النواب لان دور رئيس البرلمان هو إقرار الجلسة والتصويت بيد الأعضاء”.واشار الى ان “قوى الإطار التنسيقي تعمل على إبقاء منصب رئاسة البرلمان خالي من أجل سلبه من المكون السني”.

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