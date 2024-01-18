المنتخب العراقي باللون الأبيض في مواجهته مع اليابان

المنتخب العراقي باللون الأبيض في مواجهته مع اليابان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد صباح اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، المؤتمرُ الفنيّ لمباراة منتخبنا الوطنيّ واليابان التي تقام غداً الجمعة في الساعةِ الثانية والنصف من بعد الظهر في ملعبِ المدينة التعليميّة بالدوحة.ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم و المنسق الأمني عمر كاظم.وتقرر أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي حُراس المرمى الطقم الأصفر، في ما سيكون المنتخبُ الياباني بالأزرق الكامل وحراسه بالأخضر.

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