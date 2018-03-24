النجباء:سندافع عن إيران حتى “الاستشهاد”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى المتحدث باسم حركة “النجباء” المنضوية في الحشد الشعبي، ابو وارث الموسوي، اليوم السبت، ان السياسة الامريكية الخبيثة تحاول توريط العراق في صراعات اقليمية لخدمة مصالح مصالحها.وقال الموسوي في حديث صحفي له اليوم، اننا “لن نسمح للولايات المتحدة الامريكية في تنفيذ مؤامراتها الخبيثة في العراق من خلال توريط البلاد في صراع مع جيرانه”.وأضاف، أن “واشنطن تحاول ان يكون العراق جزءاً من محاورها، وهذا ما لا نسمح به على الإطلاق”، مؤكدا أن “أمريكا عاجزة عن اللعب مع إيران عبر الساحة العراقية”.واكد، أن “الجمهورية الاسلامية ساعدت العراق ووقفت معه في محنته بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، في وقت تنصلت واشنطن عن تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع العراق”.ولفت إلى أن “الحكومة والشعب العراقيين لن يسمحا بان يكون العراق ساحة صراع لتصفية الحسابات، او ضرب إيران”.