النجيفي:الثورة الايرانية وذيولها في العراق يحاولون تكرار سيناريو ٢٠٠٣

بغداد/شبكة أخبار العراق- يرى القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الاحد، ان الثورة الايرانية في العراق تحاول تكرار سيناريو 2003 مع المجتمع الدولي.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر”، إن “تغريدة خامنئي يوم أمس تذكرنا بحديث الخميني حول تجرع السم وقبوله الصلح مع العراق”.وأضاف “برأيي ان الثورة الايرانية واتباعها في العراق يحاولون تكرار سيناريو ٢٠٠٣ مع المجتمع الدولي وليفهم العراقيون ان الذي اعطاهم تلك الفرصة داخليا هو مقاطعة العراقيين وترك الساحة فارغة لهم”.