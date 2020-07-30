النجيفي:على الكاظمي حسم ملف المغيبين في سجون ميليشيات الحشد الشعبي

النجيفي:على الكاظمي حسم ملف المغيبين في سجون ميليشيات الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد زعيم جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لسجن مطار المثنى مناسبة لتذكيره بآلاف المغيبين والمعتقلين في سجون الميليشيات.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” إن “زيارة الكاظمي لسجن مطار المثنى خطوة صحيحة ومبادرة لم يسبقه رئيس وزراء من قبل إليها”.واضاف “وهي مناسبة لتذكيره بآلاف المغيبين والمعتقلين في سجون الميليشيات، ندعوه لزيارتها وحسم معاناة نزلائها”.

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