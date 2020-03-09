النجيفي: غياب الدولة وخرق الدستور.. العراق يعيش الفوضى

النجيفي: غياب الدولة وخرق الدستور.. العراق يعيش الفوضى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في جبهة الانقاذ اثيل النجيفي،الاثنين، أن الكل في العراق ينهب من واردات النفط، مشيراً إلى وصول العجز في ميزانية الدولة الى 50%.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر”، إن “مجلس نواب عاجز عن إقرار موازنة وعن اختيار رئيس وزراء .. ورئيس وزراء عاجز عن السيطرة على مؤسسات الدولة .. ومؤسسات دولة مستسلمة للفساد .. والكل ينهب من واردات النفط”.وأضاف “فماذا بعد انهيار أسعار النفط وارتفاع العجز في الميزانية لأكثر من 50%”.

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