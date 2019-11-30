النجيفي يدعو إلى تشكيل حكومة طوارىء

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل.

وقال النجيفي في تغريدة عبر منصة تويتر: “نحذر من الالتفاف على مطالب الشعب وإدخال البلاد في أزمة جديدة بجدلية اختيار من يخلف رئيس الحكومة المستقيل من داخل الأحزاب، ومتاهة الكتلة الأكبر المشوشة”.