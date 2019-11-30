النجيفي يدعو إلى تشكيل حكومة طوارىء

النجيفي يدعو إلى تشكيل حكومة طوارىء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل.وقال النجيفي في تغريدة عبر منصة تويتر: “نحذر من الالتفاف على مطالب الشعب وإدخال البلاد في أزمة جديدة بجدلية اختيار من يخلف رئيس الحكومة المستقيل من داخل الأحزاب، ومتاهة الكتلة الأكبر المشوشة”.وأضاف: “نجدد التأكيد على بنود مبادرتنا منذ اندلاع الازمة، والاتفاق على شخصية مستقلة مقبولة وطنياً ولا شائبة على نزاهتها لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل، ومفوضية خارج إرادة الأحزاب بإشراف اممي ودولي لبداية عهد جديد ينهي النفوذ الخارجي، ويقضي على الفساد”.

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