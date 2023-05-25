النزاهة:الحكم بسنة سجن على مستثمر عين مدير عام في وزارة الصناعة

النزاهة:الحكم بسنة سجن على مستثمر عين مدير عام في وزارة الصناعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس والغرامة على أحد المستثمرين، عن جريمة تدخله بتعيين مدير عام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بحبس أحد المستثمرين وصاحب إحدى الشركات الأهلية حبسا بسيطا لمدة سنة واحدة وإيقاع غرامة مالية عليه مقدارها عشرة ملايين دينار، في القضية المتعلقة بتدخله في تعيين مدير عام للشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية التابعة إلى وزارة الصناعـة والمعادن، مقابل إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات العائدة لشقيق المدان”.وأضاف البيان، أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت قرارها بحق المدان؛ استنادا إلى أحكام المادة (310) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المعدل”. 

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