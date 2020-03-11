النفاق الشيعي بين الإتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء من عدمه ما زال مستمراً

النفاق الشيعي بين الإتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء من عدمه ما زال مستمراً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية ضمن تحالف الفتح محمد البلداوي, الأربعاء, أن مفاوضات الكتل الساسية الشيعية توصلت الى خيارين لاثالث لهما.وقال البلداوي في تصريح  صحفي , ان “اجتماعي منزل الحكيم والمالكي بشأن الاتفاق على تكليف شخصية بديلة عن المكلف السابق محمد توفيق علاوي افضت الى وضع خيارين”، مبينا أن “الاجتماعات المقبلة ستسفر عن اختيار احدهما”.وأضاف ان “بعض الكتل الشيعية من غير سائرون لم تحضر الاجتماعيين لاسباب لم يكشف عنها, الا ان غالبية الكتل المؤثرة قد انضمت للاجتماعيين”، مشيرا إلى أن “النقاشات استمرت ساعات طويلة لكل من اجتماعي منزل الحكيم والمالكي توصلت الى خيارين أولهما اختيار شخصية مستقلة تحدد ببرنامج مقتضب لحين اجراء الانتخابات المبكرة على ان يكون المرشح مدعوما سياسيا من تلك القوى”.وتابع “اما الخيار الثاني فهو الاتفاق على شخصية سياسية لها رؤية وغير جدلية قادرة على ان تقود المرحلة الانتقالية بشكل يرضي الكل ويدعم من الجميع”, مرجحا  ان “الخيار الثاني هو الأقرب للتوافق”.

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