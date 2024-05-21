النفط النيابية:نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز

النفط النيابية:نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي المشكور ، الثلاثاء ، استمرار المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن قانون النفط والغاز . وقال المشكور في حديث  صحفي، إن “هناك نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب”، مبينا أن “اشتراط الكرد على حق الفيتو بشأن صدور القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للنفط أمر مرفوض”. وأضاف أن “موافقة بغداد على شروط الإقليم معناه بخس حقوق الجنوب عموما والبصرة خصوصا”، مشيرا إلى أن “الحكومة الاتحادية أبدت رغبتها في الجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الإشكالات القائمة بعيدا عن المطالب غير الدستورية “. وتابع ان “قانون النفط والغاز لا يمكن تمريره دون حل جميع النقاط الخلافية بين بغداد واربيل بما يضمن حقوق كل المحافظات المنتجة للنفط”.

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