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النفط النيابية:(7) نقاط خلافية بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز
الإطار:يجي تنفيذ أمر خامئني بطرد القوات الإمريكية من العراق
الأمن النيابية تدعو إلى توطين الصناعة الحربية في العراق
الطاقة النيابية:من المعيب أن يستورد العراق المشتقات النفطية بقيمة (5) مليارات دولار سنوياً
اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً
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- عربية ودولية
الرئيس البرازيلي يؤكد مجدداً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة
روسيا:أمريكا مستمرة بمنح الترخيص لإسرائيل بقتل أهل غزة
الصين:أمريكا هي المعرقل الرئيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
(98120) شخصاً بين شهيد وجريح جراء القصف الإسرائيلي الأعمى على قطاع غزة
الرئيس البرازيلي:ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا بل إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين
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- اراء ومقالات
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النفط النيابية:(7) نقاط خلافية بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز
الأمن النيابية تدعو إلى توطين الصناعة الحربية في العراق
الطاقة النيابية:من المعيب أن يستورد العراق المشتقات النفطية بقيمة (5) مليارات دولار سنوياً
اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً
المالية النيابية:لايمكن صرف مبالغ المشاريع الجديدة إلا بعد تصويت البرلمان على موازنة 2024
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- رياضية
اليوم..اختتام منافسات الجولة (16) من دوري نجوم العراق لكرة القدم
المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات يستعد لمواجهة نظيره النيبالي
لاعب المنتخب العراقي( ريبين سولاقا) يتعاقد مع نادي سيؤول الكوري الجنوبي
اليوم..خمس مواجهات لدوري نجوم العراق لكرة القدم
غداً.. المواجهة بين فريق الكهرباء والعهد اللبناني في ملعب البصرة
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احفظوا هذا التاريخ..السوداني:عام 2025 موعداً لإيقاف استيراد المشتقات النفطية
السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
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- اذاعة INN