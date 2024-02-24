النفط النيابية:(7) نقاط خلافية بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز

النفط النيابية:(7) نقاط خلافية بين بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ، السبت، عن سبعة نقاط خلافية بين الإقليم والمركز بمسودة قانون النفط والغاز. وقال عضو اللجنة علي المشكور في حديث صحفي، ان” قانون النفط والغاز يواجه 7 نقاط خلافية أبرزها مطالبة الإقليم حق الفيتو على صدور القرارات من مجلس النفط وهذا الأمر لا يمكن القبول به “. وأضاف أن “هناك نية حقيقية لدى بغداد بتصفير الخلافات بين الإقليم والمركز حول النقاط الخلافية بشان قانون النفط والغاز “، وأشار إلى أن “النقطة الخلافية الاخرى هي آلية التسويق وما اذا كانت تتم عبر سومو أم عبر الاقليم  فضلا عن العائدات المالية”. 

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