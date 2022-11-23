الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقون على تحديد سعر النفط الروسي

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حزب بارزاني:زيارة بارزاني إلى بغداد لتنفيذ الإتفاق المبرم مع السوداني قبل تمرير حكومته
رشيد يدعو إلى رفع الظلم عن العراقيين
الخارجية:الحوار الإيراني السعودي انتقل من مساره الأمني إلى الدبلوماسي
الكويت تعلن عن استعدادها للتعاون مع العراق في كافة المجالات
الإطار:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية القصف الإيراني لإيوائها المراكز الصهيونية
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حزب بارزاني:زيارة بارزاني إلى بغداد لتنفيذ الإتفاق المبرم مع السوداني قبل تمرير حكومته
الكويت تعلن عن استعدادها للتعاون مع العراق في كافة المجالات
المجلس الوزاري يناقش مسودة قانون موازنة 2023
الخزانة الأمريكية:36.9 مليار دولار حيازة العراق للسندات الأمريكية لشهر أيلول2022
وزارة الزراعة تعلن عن قرب إطلاق قروض الفلاحين
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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