اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148400 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس السبت 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.ما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد سعر البيع 148400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

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