اليوم ..المواجهة بين المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الفيتنامي

اليوم ..المواجهة بين المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الفيتنامي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، أولى مبارياته في بطولة دبي عندما يلاقي نظيره المنتخب الفيتنامي في ملعب “ذا سيفنز”.وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي سعد حافظ، إن “الاستعدادات جرت بشكل جيد والجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب يسعى لتحقيق أقصى الفوائد الفنية من لقاء اليوم والبطولة بشكل عام”، مبيناً، أن “المدرب يمتلك معلومات كافية عن منتخب فيتنام بعد أن شاهد له أكثر من مباراة وآخرها مواجهته فريق تايلاند ووضع الخطة الملائمة للخروج بأكبر فائدة من هذا اللقاء”.وأضاف حافظ في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “البطولة تعد محطة اعداد جيدة للاعبينا لإشراك أكبر قدر ممكن منهم للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المشاركة في النهائيات الآسيوية المؤمل أن تحتضنها أُوزبكستان مطلع حزيران المقبل”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *