اليوم..سعر صرف الدولار=148750 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=148750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، ان أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم الخميس الماضي 148100 دينار مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 147300 دينار مقابل 100 دولار.

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