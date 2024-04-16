اليوم..سعر صرف الدولار=149250 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=149250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148250 ديناراً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس الاثنين 148750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 148350 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 148250 دينارا مقابل 100 دولار.

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