اليوم ..ليفربول أمام نظيره مونتيري المكسيكي

اليوم ..ليفربول أمام نظيره مونتيري المكسيكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مونتيري المكسيكي، مساء اليوم، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمُقامة في الوقت الحالي في قطر.ويواجه الفائز فريق فلامنجو البرازيلي بعد تأهله إلى المباراة النهائية بفوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1.والتشكيل المتوقع لـ ليفربول: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، خط الوسط: ميلنر، تشامبرلين، كيتا، خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.اما التشكيل المتوقع لـ مونتيري: حراسة المرمى: باروفيرو، خط الدفاع: ميدينا، مونتيس، نيكولاس سانشيز، فانجيوني، خط الوسط: كارلوس رودريجيز، جونزاليز، بيزارو، جاياردو، خط الهجوم: فونيس موري، بابون.

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