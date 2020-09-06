آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح:قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق لارجعة عنه
ائتلاف المالكي”متخوف “من العمليات العسكرية ضد”السلاح المنفلت”!
الأمن النيابية:استضافة الكاظمي أصبحت ضرورة
نائب:اجتماع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية
المالية النيابية تؤكد عدم السماح بتجديد الاقتراض في موازنة 2021
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية تؤكد عدم السماح بتجديد الاقتراض في موازنة 2021
اليوم..وفد كردي في بغداد لبحث “المستحقات المالية”
حزب طالباني:الإتفاق المالي بين بغداد وأربيل ساري لنهاية العام الحالي
نائبة كردية:الرواتب التي ترسلها بغداد لحكومة مسرور تذهب إلى “مثلث برمودا”!!
حركة التغيير:زيارة نيجيرفان إلى تركيا “استهانة” بالدم الكردي
-
- رياضية
- تحقيقات
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
-
- متابعات خاصة
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN