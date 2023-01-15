انخفاض الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

انخفاض الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل الى 150 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.677 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 573 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.104 ملايين برميل يوميا“.وتابعت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 150 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 354 الف برميل يوميا“.

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