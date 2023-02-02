انضمام اللاعب (آسو رستم) إلى نادي الشرطة لكرة القدم

انضمام اللاعب (آسو رستم) إلى نادي الشرطة لكرة القدم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نجح نادي الشرطة لكرة القدم، بضم مهاجم وهداف منتخبنا الوطني آسو رستم لصفوفه.وقال مدير إعلام النادي حسين الخرساني في تصريح صحفي، إن “إدارة نادي الشرطة نجحت في ضم المهاجم آسو رستم، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي بعدما اجتماع لم يستغرق طويلاً بينه وبين مشرف فريق الكرة هاشم رضا”.وأضاف أن “إدارة نادي الشرطة جلست مع المدرب مؤمن سليمان وتحدثت معه عن احتياجات الفريق، حيث طلب مهاجماً والغدارة وفرت له هذا الامر وستوفر له أيضاً الاحتياجات الأخرى من أجل دعم مسيرة الفريق في الدوري الممتاز”.يذكر أن رستم سبق وان فسخ عقده مع نادي السالمية الكويتي بسبب تأخر مستحقاته المالية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *