ايرلندا ستعلن اعترافها بدولة فلسطين نهاية الشهر الجاري

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السوداني يمنح شركة صينية عقدا استثماريا لمشروع مصفى الفاو
مصدر سياسي:نيجيرفان سيحدد موعد إجراء انتخابات الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكوتا
حزب كردي:حزب بارزاني يتعامل مع الأحزاب الكردية بطريقة إنتقامية
ميليشيا العصائب تجمع تواقيع نيابية لطرد السفيرة الأمريكية
تحالف الفتح:النواب من “سيختارون” رئيس البرلمان الجديد
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الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
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