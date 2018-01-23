بارزاني:مباحثاتنا مع العبادي ايجابية

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، اجراء مباحثات ايجابية في بغداد وطهران بشان ملفات سياسية واقتصادية.وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، “اكدنا خلال اللقاء مع العبادي على حل المشاكل وفق الدستور”.وأضاف “نريد حل المشاكل بشكل جدي وبحثنا الملفات الرواتب والنفط والمطارات والمنافذ الحدودية وهذه الامور وضعت لها لجان ونحن مستمرون بالاتصالات لنصل لحل كامل المشاكل بين ببغداد وكردستان”.وأضاف “لاموعد محدد لحل المشاكل او فتح المطارات والانتهاء من ملف الرواتب، لكن الاجتماعات هي بداية جديدة نحو حل المشاكل”.وأكد أنه “سيجتمع ايضا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير النفط على هامش قمة دافوس في سويسرا”.وبشأن زيارة طهران، قال بارزاني انها حدثت بناء على دعوة من ايران، “وتم التأكيد على العلاقة التاريخية وعبر الجانب الايراني عن رغبته عن تاييد الحقوق الدستورية لكردستان ويريدون لعب دور بحل المشاكل مع بغداد وتطرقنا لتعزيز التبادل التجاري والتاكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة”.