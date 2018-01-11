بارزاني وطالباني إلى بريطانيا خلال 24 ساعة

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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في اقليم كردستان، الخميس، عن زيارة مقررة لكل من رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني الى بريطانيا خلال 24 ساعة المقبلة.وقال المصدر، ان “هناك زيارة مقررة لكل من رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني الى بريطانيا خلال 24 ساعة المقبلة”، مبينا بان “الزيارة تأتي بهدف اللقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.وأوضح المصدر، ان “الزيارة ستستغرق يومين، حيث هناك اجتماع سيجمع رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائبه يوم الاثنين المقبل، برئاسة برلمان كردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، لبحث تحديد موعد الانتخابات في اقليم كردستان”، لافتا الى ان “الزيارة تأتي بدعوة رسمية من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لمناقشة المشاكل بين اربيل وبغداد والحرب ضد تنظيم “داعش” الارهابي.