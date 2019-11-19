بالوثائق..لإحتواء الإنتفاضة الشعبية ..الطبقة السياسية تصر على البقاء رغم رفضها من قبل الشعب

بالوثائق..لإحتواء الإنتفاضة الشعبية ..الطبقة السياسية تصر على البقاء رغم رفضها من قبل الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد قادة القوى السياسية، مساء أمس الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، اجتماعاً موسعا ضم “تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية”، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا باجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

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