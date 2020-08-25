بالوثيقة..المالية النيابية تطالب الكاظمي بإكمال نظام أتمتة المنافذ الحدودية

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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت اللجنة المالية النيابية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل الشخصي لإكمال نظام اتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية.بموجب الوثيقة الموجهة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والتي نصت، أنه “بناءً على فقرات البرنامج الحكومي وانسجاما مع الجهود الحثيثة المبذولة من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية والتي تعتبر الرسوم الكمركية والضريبة من أركانها الأساسية والتي نعتقد بأن واجباتها والسيطرة على إيراداتها لا تتحقق إلا بإجراء نظام (أتمتة الإجراءات) والتي حسب ما لدينا من معلومات أنها وصلت لمراحل متقدمة للإحالة والتعاقد، املين إيعازكم وتدخلكم الشخصي بإنجاز تلك المراحل وإعلامنا مع التقدير”.