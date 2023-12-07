بالوثيقة..شكوى جديدة ضد الحلبوسي بشأن حل حزب “تقدم”

بالوثيقة..شكوى جديدة ضد الحلبوسي بشأن حل حزب “تقدم”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب السابق فارس الفارس القيادي الحالي في تحالف الانبار شكوى ضد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وحل حزبه استناداً لقرار المحكمة الاتحادية وكما مبين في صورة الشكوى أدناه…

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