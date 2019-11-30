بالوثيقة..مدير مكتب عبد المهدي يقدم إستقالته

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تعّرف على صفقة فساد الصدر/الحلبوسي
وزير لبناني يطالب حكومته بوضع اليد على مليار دولار مهربة من قبل البارزاني
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وزير لبناني يطالب حكومته بوضع اليد على مليار دولار مهربة من قبل البارزاني
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
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