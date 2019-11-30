بالوثيقة..مدير مكتب عبد المهدي يقدم إستقالته

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة حصلت (شبكة أخبار العراق) على نسخة منها، تقديم مدير مكتب رئيس الوزراء، أبو جهاد الهاشمي، استقالته من منصبه،

وتضمنت الوثيقة، أنه “نظراً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بمغادرة المحاصصة في المواقع الحكومية ولحجم الضغوط الكبيرة التي واجهتنا من البعض في فترة عملنا ولفسح المجال امام أبناء شعبنا بتولي المسؤوليات بعيداً عن أي معنى من معاني المحاصصة فإنني اول من يبادر للالتزام بإرشادات المرجعية الرشيدة واتقدم باستقالتي واضعا إياها بين اياديكم راجياً قبولها”.