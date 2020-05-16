بالوثيقة..49 مرشحا لحقيبة النفط!

بالوثيقة..49 مرشحا لحقيبة النفط!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق -أظهرت وثيقة مسربة، السبت (16 أيار 2020)، أسماء 49 مرشحاً من محافظة البصرة، لشغل منصب وزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وبينت الوثيقة وجود 49 مرشحاً للوزارة التي تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحها الى محافظة البصرة، بحسب ما أكده في جلسة التصويت على حكومته بمجلس النواب.وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد كلف، الثلاثاء (12 أيار 2020)، ستة وزراء بالوكالة لإدارة ست حقائب شاغرة في حكومته، لحين اختيار مرشحي الوزارات المتبقية.وأظهرت وثائق أن “الكاظمي قرر تكليف وزير الشباب والرياضة الحالي، عدنان درجال، بمهام إدارة وزارة الثقافة بالوكالة، لحين تسمية وزير لها، وتكليف نبيل كاظم عبد الصاحب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمهام وزير العدل بالوكالة، إضافة الى تكليف علي حميد خلف محسن وزير التربية الحالي، بمهام وزير التجارة بالوكالة”.وبينت الوثائق، “تكليف ناصر حسين بندر وزير النقل الحالي، بمهام وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة فضلاً عن مهامه، وتكليف علي حيدر عبد الأمير عباس وزير المالية الحالي، بمهام وزير النفط بالوكالة، إضافة الى تكليف الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى بمهام وصلاحيات وزير الخارجية حين تسمية وزيراً للوزارة، وحسب السياقات الدستورية”.

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