بايدن:استمرار إسرائيل في قصفها على غزة “خطأ”

بايدن:استمرار إسرائيل في قصفها على غزة “خطأ”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب في غزة «خطأ». وقال بايدن لمحطة «يونيفيجين» الأمريكية الناطقة بالإسبانية في مقابلة بثت الثلاثاء عندما سئل عن طريقة تعامل نتانياهو مع الحرب: «أعتقد أن ما يفعله خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته».وأضاف: «لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد».وطالت ضربات حصدت أرواحاً شمال القطاع ووسطه، ولا سيما مخيم النصيرات للاجئين.ومع مرور ستة أشهر على بدء حرب اسرائيل على غزة، تكثر الدعوات والنداءات الملحة لوقف إطلاق النار.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 33482 شهيداً منذ بدء الحرب.وأفادت بأنه خلال 24 ساعة حتى أمس، سجّل استشهاد 122 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 76049 جريحاً مع دخول الحرب شهرها السابع.وأكد الجيش الإسرائيلي أمس، استهداف ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بضربة جوية في غزة أدت إلى مقتلهم، وثلاثة من أبنائهم، معتبراً أنهم ينتمون إلى كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.وقال الجيش في بيان إنه وجهاز الأمن العام (الشاباك) «قضيا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط القطاع. العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس»، مشيراً إلى أن العملية نفذتها «طائرات حربية تابعة لسلاح الجو» الأربعاء الماضي.

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