بحسب الاتفاقات الحزبية..برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة مسرور

بحسب الاتفاقات الحزبية..برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة مسرور
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- منح برلمان اقليم كردستان، الأربعاء، ثقته للكابينة الحكومية التاسعة التي يترأسها مسرور البارزاني نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.ورفض اعضاء الاحزاب الإسلامية الكردستانية وحراك الجيل الجديد المعارض منح اصواتهم للبارزاني واعضاء فريقه الحكومي.وأصبح مسرور البارزاني رئيسا لحكومة الاقليم وقوباد الطالباني نائباً له، وأديا مع 21 وزيراً اليمين القانونية بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لهم.ورأست فالا فريد الجلسة البرلمانية لهذا اليوم، وستحل محلها، ريواز فائق، في رئاسة البرلمان في الغد بعد نيل فالا فريد الثقة كوزيرة للإقليم.وكانت نتائج التصويت في البرلمان على الكابينة الحكومية التاسعة للإقليم، كالآتي:

مسرور مسعود مصطفى البارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كوردستان بـ88 صوتاً

قوباد جلال حسام الدين الطالباني نائباً لرئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بـ73 صوتاً

شورش إسماعيل عبدالله وزيراً لشؤون البيشمركة بـ73 صوتاً

فرست أحمد عبدالله وزيراً للعدل بـ84 صوتاً

ريبر أحمد خالد وزيراً للداخلية بـ76 صوتاً

آوات جناب نوري صالح وزيراً للمالية والاقتصاد بـ81 صوتاً

سامان حسين محمد البرزنجي وزيراً للصحة بـ81 صوتاً

آلان حمة سعيد صالح محمد وزيراً للتربية بـ85 صوتاً

دانا عبدالكريم حمة صالح عبدالرحمن وزيراً للإعمار والإسكان بـ80 صوتاً

ساسان عثمان عوني حبيب وزيراً للبلديات والسياحة بـ85 صوتاً

د. آرام محمد قادر أمين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بـ76 صوتاً

د. دارا رشيد محمود وزيراً للتخطيط بـ75 صوتاً

كويستان محمد عبدالله معروف وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بـ74 صوتاً

محمد سعيد علي وزيراً للثقافة والشباب بـ75 صوتاً

عبدالله محمود محمد سان أحمد وزيراً لشؤون الشهداء والمؤنفلين بـ85 صوتاً

بيكرد دلشاد شكرالله الطالباني وزيرة للزراعة والموارد المائية بـ83 صوتاً

كمال مسلم سعيد قرني وزيراً للتجارة والصناعة بـ 85 صوتاً

آنو جوهر عبدالمسيح عبدوكا وزيراً للنقل والمواصلات بـ80 صوتاً

بشتيوان صادق عبدالله وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية بـ77 صوتاً

كمال محمد صالح خليل وزيراً للكهرباء بـ85 صوتاً

خالد سلام سعيد الشواني وزيراً للإقليم بـ68 صوتاً

آيدن معروف سليم وزيراً للإقليم بـ78 صوتاً

فالا فريد إبراهيم وزيرة للإقليم بـ83 صوتا.

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