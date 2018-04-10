بختيار:دعم أكراد تركيا واجب قومي

السليمانية/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الهيئة الادارية للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، الثلاثاء، وفد حزب الشعوب الديمقراطي التركي برئاسة بروين بولدان، مؤكدا اهمية دعم الحزب لاخوانهم في كل اجزاء كردستان.وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني،ان “رئيس الهيئة الادارية للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، استقبل اليوم، في مقر الحزب قبل ظهر اليوم، بروين بولدان الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي والوفد المرافق لها وهم النواب في البرلمان التركي فلكناس ئوجا وعثمان بايدمير وئيمام تاشجير وبردان ئوزتورك وديلك ئوجلان”،واكد ملا بختيار بحسب البيان على “اهمية دعم اليكيتي لاخوانهم في كل اجزاء كردستان والوقوف بقوة بوجه المخططات الرامية الى تهميش الكرد وما يحصل في سوريا من انتهاكات ضد المواطنين الكرد”.