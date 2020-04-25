برشلونة يرفض استكمال مباريات الدوري المحلي

برشلونة يرفض استكمال مباريات الدوري المحلي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن مفاجأة مدوية من نادي برشلونة، بشأن استكمال مباريات الدوري المحلي، مشيرة إلى أن إدارة “البلوغرانا” ترفض استكمال “الليغا”، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أنه “رغم تصدر برشلونة ترتيب الدوري، إلا أن النادي الكاتالوني يدرس فكرة عدم الاستمرار في خوض باقي المباريات حرصاً على السلامة العامة للاعبين، خصوصاً بعدما رفضت عدة أندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستئناف التدريبات”.وأضافت أن “إدارة برشلونة ترى أنه يمكن الحفاظ على جميع التدابير الصحية اللازمة لتجنب العدوى في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يضمن عدم وجود مخاطر في السفر والطائرات وغرف تغيير الملابس”.وتابعت أن “النادي الكاتالوني لا يرى أي ضرورة ملحة في العودة إلى المباريات، قبل التأكد بصورة كاملة من تعافي جميع المرضى من فيروس كورونا”.

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