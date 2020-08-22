برواري:جميع المؤشرات تتجه نحو حلحلة الخلاف بين بغداد واربيل

برواري:جميع المؤشرات تتجه نحو حلحلة الخلاف بين بغداد واربيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري ، السبت، عن أبرز الملفات التي يناقشها الوفد المفاوض مع بغداد، مشيرا إلى أن هناك جدية بين بغداد واربيل على كل جميع المسائل العالقة بين الطرفين.وقال برواري في تصريح  صحفي، إن “المباحثات بين بغداد واربيل تجري بشكل شفاف بين ذوي الاختصاص من الفنيين والقانونيين لحل جميع الملفات العالقة بين الطرفين”.وأضاف أن “المباحثات تجري وفق الدستور العراقي على حل موازنة الاقليم والايرادات النفطية وغير نفطية في غضون شهر قبل وصول موازنة 2021 الى مجلس النواب”.وأشار برواري إلى أن “جميع المؤشرات تتجه نحو حلحلة الخلاف بين بغداد واربيل ويكون مرضيا لجميع الأطراف السياسية”، مؤكدا “وجود تطلع لتعزيز الجبهة الداخلية وعدم فسح المجال أمام التدخلات الخارجية والداخلية استغلال ثغرة المفاوضات بين الجانبين “.

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