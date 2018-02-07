بريمر:البقاء العسكري الأمريكي في العراق لصالح الطرفين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحاكم الأميركي خلال فترة احتلال العراق بول بريمر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم البقاء في العراق من اجل الحفاظ على مصالحها، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تريد ذلك ايضا. ونقلت قناة “فوكس نيوز” الامريكية في مقابلة عن بريمر قوله “اعتقد انه ينبغي علينا ان نوضح للحكومة العراقية وجيرانها ، اننا نعتزم البقاء في العراق ما دامت الحكومة العراقية تريد منا ذلك، اما كم يستغرق ذلك من الوقت ، انا لا اعرف ذلك”.واضاف بريمر، “أننا لا نفعل ذلك فقط لمصلحة العراقيين، بل ايضا لمصلحة امريكا”، مبينا أنه “فيما يتعلق بمصالحنا فقد استثمرنا قدرا كبيرا في العراق وقد نجح ذلك بشكل عام في هيكله الاساسي”.وتابع بريمر قائلا إنه “يجب علينا أن نكون على استعداد للبقاء والدفاع عن تلك النجاحات طالما تريد الحكومة العراقية منا ذلك”، على حد قوله.وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي صرح مساء الاثنين الماضي بأن الولايات المتحدة الأميركية بدأت بخفض أعداد قواتها في العراق، قبل أن تنفي ذلك وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، مؤكدة أنه لا توجد نية لسحب قواتها حاليا من العراق.