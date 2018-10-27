بسم الله..رحيم يوجه حسين بايقاف موازنة 2019 !

اربيل/شبكة أخبار العراق- دعا سكرتير مجلس وزراء اقليم كردستان آمانج رحيم ،الجمعة، النواب الكرد ووزير المالية الجديد في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، الى إيقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، وضمان حق الكرد فيها.واقترح رحيم، في منشور كتبه على صفحته في موقع “فيسبوك”، ان “يكون ايقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019، في مقدمة اعمال النواب الكرد في مجلس النواب والحكومة الاتحادية الجديدة، خاصة وزير المالية”، مشيرا الى ان “المشروع لايزال في وزارة المالية ولم تتم المصادقة عليه كمشروع قانون في اجتماع مجلس الوزراء”.وأضاف، أن “المرحلة الحالية فتحت مجالا بان تكون هذه المسودة ضمان لحقوق الكرد اكثر”، لافتا الى انه بـ”مجرد وصولها الى مجلس الوزراء والبرلمان ستكون لغالبية الاصوات دور فيها وتعديلها سيكون صعبا وفي غير مصلحة اقليم كردستان”.وشدد سكرتير مجلس وزراء اقليم كردستان، على “اهمية مشاركة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم في صياغة المواد التي في المسودة، والتي لها علاقة بالإقليم، خاصة ضمان حصة 17% من الموازنة له، من العائدات وليس المصروفات”، عادا ان “الموازنة مسالة وطنية، ولها علاقة مباشرة بحياة مواطني اقليم كردستان، وتحتاج الى الدفاع عنها من قبل الجميع وبموقف واحد”.