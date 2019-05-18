بشرى سارة وإنجاز عظيم..السنيد ممثل برهم صالح في مجلس النواب!!

بشرى سارة وإنجاز عظيم..السنيد ممثل برهم صالح في مجلس النواب!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سمت رئاسة الجمهورية، السبت،  النائب السابق والقيادي في حزب الدعوة حسن السنيد ممثلا لها في مجلس النواب.وقال مراسل “شبكة أخبار العراق”، إن رئيس الجمهورية برهم صالح اختار النائب السابق حسن السنيد ممثلا لرئاسة الجمهورية في مجلس النواب.يذكر ان السنيد هو احد اسباب فشل ودمار العراق لقربه من نوري المالكي ومحروق في الشارع الشيعي قبل السني وحصل في الانتخابات الاخيرة 2018 على صوت واحد فقط هو صوته وجاء تعيينه وفقا للمحاصصة علما انه ضابط في الاطلاعات الايرانية .

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