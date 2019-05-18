بشرى سارة وإنجاز عظيم..السنيد ممثل برهم صالح في مجلس النواب!!

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مواجهة كلامية بين سوريا وتركيا داخل مجلس الأمن الدولي
مكة المكرمة تستضيف قمة إسلامية في نهاية الشهر الجاري
بوتين وبومبيو يؤكدان على تعزيز العلاقات بين موسكو وواشنطن
صحيفة:شاناهان قدم خطة عسكرية لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لكبح جماح إيران
هوك: بلادي لا تتطلع إلى حرب مع إيران أو إسقاط حكومتها
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مسؤول:20 مهندسا من شركة أكسون موبيل غادروا العراق إلى دبي
نائب:حكومة كردستان لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية
صالح:الحكومة “تسعى” إلى تحريك المشاريع المتلكئة
وزارة النفط:معدل تصدير العراق للنفط الخام عند أربعة ملايين و400 الف برميل يوميا
عبد المهدي:تركيا والعراق أمة واحدة ونطمح للمزيد من التبادل التجاري
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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN