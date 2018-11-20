بعد أن جعل تحالف البناء جسراُ لتحقيق مصالحهم..”المحور” يدرس الخروج منه

بعد أن جعل تحالف البناء جسراُ لتحقيق مصالحهم..”المحور” يدرس الخروج منه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – أكد مصدر مطلع من داخل تحالف المحور الوطني ، الثلاثاء ، أن التحالف يدرس خيار الخروج من تحالف البناء . وافاد المصدر، أن “تحالف المحور لا يرى سبب لبقائه في تحالف البناء لعدم وجود كتلة أكبر بعد الان “مشيراً الى ، أن “التحالف يقدر مفهوم الشراكة ولايرتضي أن يكون تحت جناح أي طرف “.موضحاً، أن “تحالف المحور الوطني هو الممثل الوحيد لتجار المناطق المنكوبة في العراق”.

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