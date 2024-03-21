بلينكن:بلادي قدمت مشروعا لمجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

بلينكن:بلادي قدمت مشروعا لمجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن” في قطاع غزة.وقال بلينكن لقناة “الحدث” السعودية خلال زيارة إلى المملكة لبحث جهود التهدئة في الحرب بين اسرائيل وحماس “قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول”.وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع “سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي”.وسبق للولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب، أن استخدمت حق النقض (“الفيتو”) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.وأوضح بلينكن “بالطبع نقف الى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها… لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا”، مؤكدا ضرورة “حماية المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية لهم”.والتقى بلينكن في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ويتوجه  يوم الخميس الى مصر في المحطة الثانية من جولته السادسة في المنطقة منذ حرب إسرائيل على غزة . ويزور إسرائيل يوم غد الجمعة.وتأتي زيارة الوزير الأمريكي في وقت تستضيف قطر مباحثات يقودها الوسطاء واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف التوصل الى هدنة في القتال وإجراء تبادل بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الى القطاع المحاصر حيث يواجه غالبية السكان خطر المجاعة.

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