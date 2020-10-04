بيان للجنة متابعة مخرجات قمة عمان:تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر والأردن

بيان للجنة متابعة مخرجات قمة عمان:تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر والأردن
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عمان/شبكة اخبار العراق- في اطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من آب الماضي وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عقد وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.وبحسب بيان صحفي مشترك فقد ضم الاجتماع وزير الصناعة و التجارة والتموين  الأردني الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ، وبحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث. وأوضح البيان الذي صدر في ختام الاجتماع أنه وبعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم  تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية  والصناعات النسيجية و صناعة السيراميك حيث تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم باسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع .وجاء في البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع  قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء اضافة الى ادارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها .

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