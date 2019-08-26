بيرة:تأخير الوفد الكردي إلى بغداد لأسباب “فنية”

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيرة، الاثنين، عن سبب عدم تحديد موعد زيارة الوفد الكردي الى بغداد.

وقال بيرة، في تصريح صحفي، إن “اللجنة العليا المشتركة ستنظر بما توصلت اليه اللجان الفرعية المشتركة بين الجانبين”، لافتا إلى ان “الزيارة ستقتصر على اللجان الفنية المعنية لبحث مخرجاتها”.

ويبين عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بيرة ان “مواعيد زيارة الوفد الكردي إلى العاصمة بغداد لم تحدد لغاية الآن” لافتا إلى ان “أمور التأخير تتعلق بقضايا فنية وليست سياسية”.

واضاف بيرة ان “الحكومة الاتحادية ورئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفقا في شهر تموز الماضي على تشكيل لجنتين فنيتين لدارسة المشاكل العالقة”، منبها الى ان “اللجنة الأولى مختصة بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة، والثانية بمهمتها متابعة الأموال وتصدير النفط”.

ولفت إلى أن “حكومة إقليم كردستان كلفت وزير داخليتها برئاسة اللجنة الأولى وعضوية وزير البيشمركة، واللجنة الثانية برئاسة وزير المالية في حكومة الإقليم وعضوية وزير التخطيط” لافتا إلى أنه “لا يمتلك معلومات عن أعضاء اللجنتين للحكومة الاتحادية”.

وزار وفد من الحكومة الاتحادية، محافظة اربيل في الرابع والعشرين من تموز الماضي، وبحث القضايا الخلافية العالقة بين حكومة الاقليم وملف النفط على وجه الخصوص.

وبين أن “هاتين اللجنتين الفرعيتين (من جانب الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان) لم تعقدا أي اجتماع مشترك منذ تشكليهما”، منوها إلى ان “اللجان الخاصة في إقليم كردستان تواصل عملها وجمعت المعلومات الكافية عن المواضيع المكلفة بها”.

وألزمت الموازنة الاتحادية لعام 2019 في مادتها العاشرة حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة التسويق الوطني سومو مقابل قيام الحكومة بتسليم الإقليم حصته من الموازنة ودفع رواتب الموظفين.