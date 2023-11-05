تحالف الانبار:الحلبوسي سخر موارد الحكومة لمرشحي حزبه الانتخابية

تحالف الانبار:الحلبوسي سخر موارد الحكومة لمرشحي حزبه الانتخابية
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 بغداد/شبكةأخبارالعراق- اكد القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، الاحد، ان الدعايات الانتخابية لمرشحي حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فيها افراط كبير وغير مسبوق من خلال التمويل المالي بمحافظة الانبار مع منح الرشاوى واغداق الأموال للمؤثرين بالمجتمع الانباري.وقال الفهداوي في تصريح صحفي، إن “الدعايات الانتخابية لحزب تقدم في محافظة الانبار خلال الأيام الأولى من انطلاق الدعاية الانتخابية فيه افراط كبير للاموال وغير مسبوق بالمحافظة مما يدلل الى ان هناك دعم مالي مشكوك فيه”.وأضاف ان “ظاهرة اغداق الأموال ودفع الرشاوى للعديد من الشخصيات العشائرية والوجهاء بالمحافظة باتت مألوفة وبشكل علني دون حياء”.وأشار الى “استغلال موارد الدولة لصالحي مرشحي الحلبوسي مازال مستمرا تحت مرآى ومسمع من مفوضية الانتخابات والحكومة المحلية وهذا يعد مخالفة قانونية”.  يذكر ان تحالف الانبار المتحد قدم عدد من الشكاوى للخروقات الانتخابية واستغلال موارد المحافظة مقترنة بالادلة والوثائق الى مكتب رئيس الوزراء والى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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