تحالف الحشد:جميع التحالفات في مرحلة التفاهمات

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح، عامر الفايز، الثلاثاء،ان تحالفه لم يبحث للان مع تحالف سائرون او أي تحالف اخر تسمية مرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة او وضع معايير معينة لاختياره.وقال الفايز في حديث صحفي له اليوم، ان “الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة لم تبحث بعد بين الفتح وسائرون والنصر والقوى التي دخلت التحالف معنا، ولازلنا في مرحلة طرح البرامج وتوحيد الرؤى والمنهج”.واضاف ان “اعلان الكتلة الاكبر مؤجل لغاية حسم عملية العد والفرز اليدوي من قبل القضاة المنتدبين، ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”، مبينا ان “شخصية رئيس الوزراء ستبحث وتطرح في ذلك الوقت بشكل جدي من قبل القوى المتحالفة”.واكد ان “الاسماء التي يتم تداولها لم تطرح او يتم مناقشتها في الاجتماعات الخاصة او العامة، وما ينشر مجرد تكهنات اعلامية”.