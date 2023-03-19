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لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
السوداني لشمخاني:سندافع عن إيران حتى الموت ورغباتها أوامر
تحالف العزم:أموال صندوق اعمار المناطق المحررة سرقت من قبل الحلبوسي
قيادي إطاري:شحة المياة في العراق جراء ضعف وفشل وفساد الحكومة
العصائب:قانون الانتخابات وفق نظام “سانت ليغو” سيمر بالأغلبية النيابية
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تحالف العزم:أموال صندوق اعمار المناطق المحررة سرقت من قبل الحلبوسي
قيادي إطاري:شحة المياة في العراق جراء ضعف وفشل وفساد الحكومة
وزارة التخطيط:الخطة السنوية للصندوق الاجتماعي ستنفذ بموجبها مشاريع عديدة
157250 دينار سعر صرف الدولار لهذا اليوم
وزير النفط يعلن استعداد العراق على زيادة إنتاجه النفطي إذا قررت “أوبك +”
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
السوداني لشمخاني:سندافع عن إيران حتى الموت ورغباتها أوامر
شمخاني للأعرجي:ستنفذ الإتفاقية الأمنية وفق الرؤية الإيرانية
مسؤول حكومي:لاتوجد كرامة للإنسان العراقي والقضاء فاشل وفاسد
خيانة الحكومة الإطارية ..العراق محافظة فارسية
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