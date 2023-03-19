تحالف العزم:أموال صندوق اعمار المناطق المحررة سرقت من قبل الحلبوسي

تحالف العزم:أموال صندوق اعمار المناطق المحررة سرقت من قبل الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت القيادية في تحالف العزم بمحافظة ديالى نجاة الطائي، الاحد، عن تقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء حول صندوق اعمار المدن المحرر والذي يهيمن عليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل تام. وقالت الطائي في حديث صحفي،ان” صندوق الاعمار ممول من خزينة الدولة وهو مخصص لاعمار المدن المتضررة من الارهاب وليس من اجل ترويج سياسي لبعض القوى والتكتلات التي تستغل سطوتها في فرض نفوذها والسيطرة على مشاريع الاعمار بشكل مباشر”.واضافت،ان” تحالف العزم يرفض اي استغلال لموارد الدولة وقدم طلب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل اعادة النظر في ملف صندوق الاعمار بديالى ومنع استغلال مشاريعه من قبل اي جهة سياسية وان تنفق الاموال بشكل عادل على الوحدات الادارية”.واشارت الى ان” ايقاف استغلال مشاريع الاعمار اولوية لمسارنا السياسي في ديالى التي عانت من ازمات متعددة بسبب استغلال موارد الدولة من قبل جهات متنفذة”.وواجه صندوق الاعمار في ديالى انتقادات متكررة من قبل نواب وساسة بسبب نفوذ بعض القوى على مشاريعها بشكل مباشر”.

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