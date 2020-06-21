تحالف الفتح:الكاظمي غير قادر على تصفير المشاكل مع الإقليم

تحالف الفتح:الكاظمي غير قادر على تصفير المشاكل مع الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على تصفير المشاكل مع الإقليم وستعمل أيضا على مبدأ ترحيل المشاكل, مشيرا الى ان مباحثات رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني سوف لن تسفر عن أي نتائج ايجابية لاسباب عدة.وقال جابر في تصريح  صحفي , ان ” الحكومة الحالية تمر باصعب الظروف منها السياسية والمالية والصحية , إضافة الى تصاعد المشاكل خاصة اعلى صعيد الخلافات العشائرية ولذلك لايمكن لها التفرغ لحل المشاكل بين بغداد والاقليم ” .وأضاف ان “زيارة الوفد الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني لبغداد ستكون كسابقاتها حيث سيتم ترحيل المشاكل كما كانت عليه الحكومات السابقة ولايمكن باي حال من الأحوال قدرتها على تصفير المشاكل مع الإقليم”.وكان رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وصل، امس السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء. 

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