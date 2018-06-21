تحالف الفتح:خلاف بين العبادي والعامري حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة

تحالف الفتح:خلاف بين العبادي والعامري حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المرشح الفائز عن تحالف الفتح حنين قدو، الخميس، عن لقاء جمع بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بعيد تحالف الاخير مع “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ونقلت صحيفة الصباح عن القدو قوله ان “هادي العامري التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب اللقاء الذي جمعه مع مقتدى الصدر وجرت مفاوضات مكثفة بهذا الشأن إلا أن الأمور لم تحسم لغاية الآن”.وتابع أن “الخلافات مازالت قائمة بتحديد هوية رئيس الوزراء المقبل ومن له الحق في رئاسة الحكومة وتحديد البرنامج الحكومي المقبل”.وفيما يتعلق بدعوة العبادي القوى السياسية للاجتماع بغية انهاء ازمة الانتخابات نقلت الصحيفة عن القيادي في تحالف النصر فيصل العيساوي قوله إن “دعوة العبادي للكتل السياسية تبلورت في الائتلاف بعد انتهاء العملية الانتخابية مباشرة عندما احسسنا بأن البلد ربما سيتوجه نحو منزلقات خطيرة بسبب تدخل اجندات اقليمية تحاول كل منها فرض ما تريده من رؤى وتصورات على العملية السياسية في العراق”، مشيراً “اننا طرحنا في حينها فكرة انضاج رؤية مشتركة من جميع العراقيين قبل ان ننفتح على المجتمع الدولي”.وبين أن “الدعوة تأخرت بعض الشيء بسبب بعض الاشكالات التي شابت العملية الانتخابية، الا ان يقين الجميع بأن الاطراف والدول الاقليمية مصرة على فرض رأيها على العراق أنضج الفكرة لديهم بضرورة الجلوس الى طاولة الحوار وطرح رؤية واحدة يتفق عليها كعقد شراكة جديد بين الكتل للانطلاق بالعملية السياسية، وأن تمر الدورة الحكومية القادمة بسلام”.وألمح العيساوي، الى أن “الكتل لديها رؤى وتصورات للتقارب مع نظيراتها الاخرى، لافتا الى ان “التحالفات اذا كانت ضمن الافق الوطني واجتمعت جميع الكتل فلا اعتراض ولا خطوط حمراء ضد اي واحدة منها، لكن عند تشكيل كتلة طائفية من مكون او لون واحد لن ندخل فيها او نكون جزءا منها”.

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